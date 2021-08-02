Kütahya Kalesi'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Kütahya Kalesinin alt kısım giriş kapısının restorasyon çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Kütahya’nın tarihine sahip çıktıklarını ifade eden İl Başkanı Sebahattin Ceyhun,” Antik dönemlerden beri iskan gören Kütahya Kalemizin, tarihine uygun bir biçimde restore edilmesi şehrimize görsel estetik ve canlılık kazandırması amacıyla Kalenin alt kısım giriş kapısının restorasyon çalışmaları devam ediyor. Tarihi M.Ö. 8. Yüzyıla dayanan Kütahya kalesi Bizanslılar tarafından yapıldı. Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesinde de adından söz ettiği Kütahya Kalesi 72 burcuyla Türkiye’nin 3. büyük kalesi konumunda. Ayrıca, Kalenin alt kısım giriş kapısının restorasyon çalışmalarının yanında İshak Fakih Camii bağlantı yolu ile ilgili araştırma ve çalışmalar devam etmektedir. Kütahya Kalesi çevresinde detaylı kazı çalışmalarının yapılabilmesi için gerekli ortam ve koşulları sağlayabilmek adına da bir kazı evi inşa etmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

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