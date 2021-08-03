Kütahya'da 14 ilden 41’i kadın toplam bin 726 silah atıcısı kıyasıya mücadele etti

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Türkiye’nin farklı illerinden gelen 41’i kadın toplam bin 726 atıcı, Kütahya 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitlerini Anma Atışı' etkinliğinde poligonda yarıştı.

Kütahya Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü ve Kütahya Belediyesi tarafından düzenlenen '15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitlerimizi Anma Atışı' etkinliği düzenlendi. Kütahya Hacıazizler Mevkii'nde bulunan atış poligonunda düzenlenen etkinliğe 14 ilden 41’i kadın toplam bin 726 kişi katıldı.

Katılımın yoğun olduğu etkinlikte yarışmacılar kıyasıya mücadele ederken, kendi kategorilerinde dereceye girenlere kupa ve ödülleri verildi.

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