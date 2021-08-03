Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı

Bodrum'da bir yangın daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı Yeni Mahalle çevre yolu üzeri Sadık Pembe yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.A. (69) yönetimindeki 43 U 9314 plakalı otomobile, A.D.'nin (29) idaresindeki 43 KP 454 plakalı otomobilin arkadan çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada, sürücüler yara almazken 43 KP 454 plakalı otomobilde bulunan G..T. (38) ile S.D. (26) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.