Emet'te yangın bölgeleri için yardım kampanyası

Bodrum'da bir yangın daha!

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Kütahya'nın Emet ilçesinde Türk Kızılayı Emet Şubesi tarafından yangın bölgelerindeki ihtiyaçlar sahipleri için yardım kampanyası başlatıldığı bildirildi.

Emet Belediyesi önünde açılan yardım standına, su, ayran, yazlık kıyafet, hijyen seti, çocuk bezi, havlu, nevresim ve ışıldak gibi ihtiyaçların kabul edildiği bildirildi. İlçede berber ve kafe sahibi bazı esnafların, birer günlük gelirlerini yangın bölgesindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlar için bağışladığı açıklandı.

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