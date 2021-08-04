Müdür Keskin: “Kurum olarak yangın sezonu için tüm tedbirleri aldık”

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Vali Vekili Aydın Börü başkanlığında orman yangınları konusundaki toplantıda yaptığı açıklamada, kurum olarak yangın sezonu için tüm tedbirleri aldıklarını belirtti.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin’in makamında gerçekleştirilen toplantıda, orman yangınları konusunda Kütahya il genelinde çıkabilecek orman yangınlarına karşı alınan ve alınacak olan yeni tedbirler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya, Vali Vekili Aydın Börü, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Asayiş Şube Müdürü Jandarma Albay Kamil Çelik ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tamer Yiğit katıldı.

Gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakabilme sorumluluğu kapsamında mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcak havanın yaşandığı şu günlerde orman varlığının korunmasının öneminin vurgulandığı toplantıda konuşan Bölge Müdürü Hasan Keskin, kurum olarak yangın sezonu için tüm tedbirleri aldıklarını, orman yangınlarıyla mücadelede diğer kurumların desteğinin kendileri için büyük önem taşıdığını ve olası bir yangında her türlü iş birliğine hazır olduklarını belirtti.

Bölge Müdürü Keskin, özellikle havaların ısınmasıyla yangın riskinin arttığı yaz mevsiminde, orman varlığına sahip Kütahya’da olası orman yangınlarının önlenmesi için anız yakımı başta olmak üzere orman yangınlarına sebep olabilecek hususlara dikkat edilmesini istedi. Toplantıda ayrıca orman yangınlarının ya da olası bir dumanın dahi 112 ve 177 numaralı ihbar hatlarına bildirilmesi hususunda vatandaşlara büyük görevler düştüğünü, zaman kaybetmeden haber alınmasının yangınları önlemede büyük önem arz ettiği belirtildi.

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