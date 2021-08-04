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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DPÜ GSF'de özel yetenek sınav tarihleri belli oldu

İHA

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde 20212022 eğitim dönemi için yapılacak özel yetenek sınavı tarihleri ilan edildi.

DPÜ GSF'de özel yetenek sınav tarihleri belli oldu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde 20212022 eğitim dönemi için yapılacak özel yetenek sınavı tarihleri ilan edildi.
Çizgi Film ve Animasyon, Resim, Seramik ve El Sanatları (Takı Tasarımı ve İmalatı ASD) bölümlerinde öğrenim görmek isteyen öğrenci adayları, 0913 Ağustos 2021 tarihleri arasında gsf.dpu.edu.tr adresinden başvurularını online olarak yapabilecekler. Yetenek sınavı, 18 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.0011.00 arasında tek oturum olarak gerçekleşecek. Fakültede bu yıl yetenek sınavı ile Çizgi Film Animasyon Bölümüne 60, Resim Bölümüne 50, Seramik bölümüne 30 ve El Sanatları (Takı Tasarımı ve İmalatı ASD) bölümüne ise 20 öğrenci alınacak.
Konuyla ilgili Güzel Sanatlar Fakültesinden yapılan açıklamada, “Görsel İletişim Tasarımı, Resim, Seramik, El Sanatları ve Çizgi Film Animasyon alanlarında eğitim vermektedir. Fakültemizin yetiştirdiği öğrenciler çeşitli yetkinlikler ile mezun olmaktadır. Mezunlarımız kamu, özel sektör veya freelance iş imkanı bulabilmektedirler. Öğrencilerimizin hem ulusal hem de uluslararası başarısı için öğretim üyelerimiz öğrencilerimize hem teorik hem uygulamalı olarak mentorluk etmektedirler. Ayrıca kendi çalışmalarıyla da ülke çapında nitelikli etkinliklere imza atmaktadırlar. Çok sayıda ve çeşitli alanlarda aldıkları ödüller ile kurumsal kimliğimizin inşasına ve pekişmesine büyük ölçüde katkı sağlamaktadırlar. Güzel Sanatlar Fakültemiz bugüne kadar 3 kez Ahmet Yakupoğlu adına gerçekleştirdiği Uluslararası Sempozyumları, Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen Uluslararası Çizgi Film Animasyon Sempozyumu, 5 kez gerçekleştirilen ödüllü Ahmet Yakupoğlu Resim Yarışması, 14 Kez gerçekleştirilen Çizgi Film Animasyon Festivali, Grafik ve Resim Çalıştayları, Avrupa Birliği başta olmak üzere Kamu ve Sivil Toplum Kuruluşları ile Bilimsel Araştırma Projeleri ile akademik anlamda kendisini kabul ettirmiş bir fakültedir. Bunların yanı sıra 15 Temmuz, 30 Ağustos, 18 Mart, 19 Mayıs, 8 Mart, 24 Kasım gibi önemli milli günlerde düzenlenen çağrılı sergileri ile her yıl ortalama 30’a yakın akademik ve sanatsal etkinlik yapmaktadır. Fakültemiz Türkiye’de eşine az rastlanır bir yerleşkeye, fiziki mekânlara, donanıma ve eğitim ortamlarına sahiptir. Mesleki beceri ve yetkinlikleri elde etmek için gerekli olan akademik çaba, öğrencilerimizin istek ve motivasyonları ile birlikte ulusal ve uluslararası alınan derecelere yansımıştır. Öğrencilerimizin aldığı ödüller bunun bir göstergesidir. Bu belirtilen faaliyet ve elde edilen başarı göstergelerinin bazılarına https://gsf.dpu.edu.tr/ adresinden erişilebilir. Gurur duyduğumuz bu resimde bizimle beraber yer almak isteyen öğrenci adaylarımızı yeni dönem yetenek sınavımıza davet ediyoruz” denildi.

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