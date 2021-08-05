Altıntaş'tan 4 tır yardım

Kütahya'nın Altıntaş İlçesinde yangından zarar gören bölgelerdeki hayvanlar için, hayvan sahiplerine dağıtılmak üzere 4 tır yardım malzemesi gönderildi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ''Altıntaş ilçemiz yangın bölgelerindeki vatandaşlarımız için tek yumruk olmuştur. Çok kısa sürede 4 tır hayvan yemi ve saman balyası toplanmıştır. İlçe merkezi ve köylerimizden gelen bu yardımlar yola çıkmıştır. Hayırsever Altıntaş halkı her zaman olduğu gibi, birlik ve beraberlik içinde hareket etmiş ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmuştur. Katkısı olan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum'' dedi.

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