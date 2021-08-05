Dumlupınar'da biçerdöver kontrolleri

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Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde biçerdöver kontrollerinin aralıksız olarak yapıldığı bildirildi.

Dumlupınar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ''Müdürlüğümüz teknik personelleri tarafından ilçemizde biçerdöver ile hasat kontrolleri yapılarak dane kaybının en aza indirilmesi, biçerdöverlerin uygunluğu ve biçerdöver operatörlerinin belge kontrolleri yapılmıştır. Kontrollerdeki amacımız eğitimsiz ve donanımsız biçerdöver hizmetleri verilmesinin önüne geçmektir. Kontrollerimiz hasat dönemi boyunca devam edecektir' ifadeleri kullanıldı.

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