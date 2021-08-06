''Yangın gözetleme kuleleri hayati önem taşıyor"

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Kütahya'nın Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan, ilçedeki Maymun Alanı Gözetleme Kulesi'ni ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Kurum amirlerinin de katıldığı ziyarette Kaymakam Pelvan, ormanlık alan olan bölgede dikkat edilmesi gereken konular ve piknik yasakları hakkında talimatlar verdi.

Kaymakam Pelvan, "İlçemizin dört bir yanı ormanlarla çevrili olması vesilesiyle her türlü orman yangınlarına karşı vatandaşlarımızın ve personellerimizin daha dikkatli ve duyarlı olmaları gerekiyor. Özellikle piknik yasakları, ormanlarda tek başına gezen şahıslara dikkat edilmeli. Ayrıca orman kenarında bulunan tarım arazilerinde anız yakmanın çok tehlikeli olduğunu, yangınlara sebebiyet verdiğini biliyoruz. Gözetleme kulelerimiz tüm bunların erken tesbit edilmesi açısından hayati önem taşıyor'' ifadelerini kullandı.

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