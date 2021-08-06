Rektör Uysal: "Daha rahat bir dönem geçirmek için herkesi aşıya davet ediyorum"

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde (DPÜ) daha rahat bir dönem geçirmek için öğrencileri aşıya olmaya davet eden Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, öğrencilere sağda solda yapılan dedikodulara kulak asmadan aşı yaptırmalarını tavsiye etti.

Dumlupınar Üniversitesi ile Öğrenci Konseyi Başkanlığı'nın sosyal medya üzerinden düzenlediği ikinci ortak canlı yayında Rektör Kazım Uysal, öğrenciler tarafından Öğrenci Konseyi Başkanlığına iletilen ve Başkan Vekili Rıdvan Saraçoğlu tarafından yöneltilen soruları yanıtladı.

Rektör Kazım Uysal sözlerine, “Sevgili öğrenciler bizim hazırlığımız, beklentimiz, kararlarımız yüz yüze eğitimin başlaması ancak bu dönemi geçiş dönemi olarak görüp uzaktan eğitim oranını arttırarak yüz yüze eğitimi başlatmak. Yani hibrit model” diyerek başladı.



“Kimse aşı olması için zorlanamaz”

Kimsenin aşı olması için zorlanamayacağına dikkat çeken Kazım Uysal, ”Kişi isterse aşı olur istemezse olmaz. Bunu ne devlet ne de biz zorlayabiliriz. Aşı noktasında dünya otoriteleri, bizim sağlık otoritelerimiz, sağlık bakanlığımız aşının pandemiyi önlemede en etkin yol olduğunu söylüyorlar. Bilimin ışığında olaylara bakan siz sevgili gençler mutlaka aşı olmanız lazım. Çünkü aşı virüsü önleyecek temel yöntemdir. Ya hasta olup antikor kazanacaksınız ya da hasta olmadan aşı yaptırıp savunma sistemini güçlendireceksiniz. Gerekli tedbirleri almayıp “Allah’ım beni koru” demek olmaz. Salgından korunmanın da samimi duası aşıdır. Tüm öğrencilerimize aşı olmalarını tavsiye ediyorum. Sağda solda yapılan dedikodulara kulak asmadan aşı yaptırmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü aşı yaptırmak fiili bir duadır. Aşı yaptırmak Allah’ım beni bu hastalıktan kurtar demektir. Aşı oranımız arttığı nispette önümüzdeki Eylül ayından sonraki dönemde biz çok sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir dönem yaşayacağız. Annenizi babanızı üzmemek için, toplum sağlığını tehdit etmemek için aşısı gelen herkes bir kere aşı olması lazım. Bütün bunlara rağmen ben aşı olmak istemiyorum diyen arkadaşımıza da kimse sen aşı olacaksın diye zorlayamaz. Aşı olmadığı için de eğitim hakkından mahrum bırakılamaz. DPÜ’de daha rahat bir dönem geçirmek için herkesi aşıya davet ediyorum” dedi.



“Hem vize, hem final sınavlarını yüz yüze yapmayı ümit ediyoruz”

Uzaktan eğitim sisteminin en büyük dezavantajı sınav sistemi olduğuna değinen Uysal, ”Sınav güvenliğinin maalesef çok zayıf olmasıdır. Hangi hibrit model olursa olsun önümüzdeki dönem hem vize hem final sınavlarını mutlaka yüz yüze yapmayı ümit ediyoruz. Kararımız, beklentimiz ve düşüncemiz bu şekildedir. Bir arkadaşım ben uzaktan eğitim istemiyorum diyebilir. O zaman dersi gelip yüz yüze alacak. Servis dersleri gibi örneğin Türk Dili, inkılap Tarihi derslerini uzaktan yapılsın diyebiliriz. Bazı dersleri uzaktan alabileceksiniz, bazı derslerde de yüz yüze devam edeceğiz. Öncelikle akademisyenlerimize teorik olan dersleri nasıl yapmak istediklerini soracağız. Yarının ne getireceğini, bir hafta sonraki şartların ne olacağını bunu ne siz ne de ben bilebilirim. Öngörmediğimiz şartlarla karşılaşabiliriz. Biz de bu şartlara göre karar alabiliriz. Hem lisansüstü hem de bazı bölümlerimizdeki hazırlık sınıflarında bütün şartlar sizin lehinize olacak. Biliyorsunuz ülkemiz çok sıkıntılı günlerden geçiyor. Normalde YKS tercihleri daha erken bitiyordu ancak Cumhurbaşkanımız tercih sürelerini uzattıklarını belirtti. Devletimizin, YÖK’ün, Cumhurbaşkanımızın, Milli Eğitim Bakanlığının aldığı kararlara göre kendimizi revize etmek zorundayız. Mağdur olmamanız için resmi web sayfamızı takip ediniz” ifadelerine yer verdi.



“Eğitimleri kadar öğrencilerimizin beslenmeleri de önemli”

Uysal, ”Eğitim kadar öğrencilerimizin beslenmelerinin de önemli olduğunu düşünüyoruz. Bıraktığınız kampüs değil, bıraktığınız derslikler olmayacak. En önemli yaptığımız işlerden birisi yemekhane problemini çözüyoruz. Eylül’e akademisyen yemeğimizle öğrenci yemeğimizi birleştiriyoruz. Kendimiz kaliteli, güzel yemek yapacağız. Biz ne yersek öğrencilerimiz de onları yiyecekler.DPÜ eski DPÜ değil. Şu anda 6 bine yakın yabancı öğrencimiz bulunmaktadır. Siz geldiğiniz zaman mutlaka İngilizce, Arapça, Fransızca konuşan yabancı öğrenci bulacaksınız. 60 küsur ülkeden öğrencimiz olacak ve siz onlarla birlikte ders yapacaksınız. Sadece öğrenci sayısı değil aynı zamanda uluslararası akademisyen sayısını da arttırmaya çalışıyoruz. Uzaktan eğitim inşallah başlıyor. Model hibrit düşünüyoruz. Bazı dersleri uzaktan eğitim yoluyla bazılarını ise yüz yüze alacaksınız. Öğrencilerimizin konaklama sorunu umarım olmayacaktır. Eylülde yurtlarımız hazır olacak. Bazı özel yurtlar kapandı. KYK’nın yetersiz kalma ihtimali, yurt çıkmayan arkadaşlarımızın ise eve çıkma ihtimali söz konusu olabilir. Elinizi biraz çabuk tutmanız ve web sitemizdeki duyurulara sık sık bakmanızı tavsiye ederim. Sevgili gençler, son olarak sizleri en kısa zamanda Kütahya’ya bekliyorum, inşallah görüşeceğiz” diye konuştu.

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