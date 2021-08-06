Fidan dikimine öncülük etti

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Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) mezunlarından Seda Sevim tarafından fidan dağıtımı yapıldı.

KSBÜ Mezunu Sevim’in, “Doğayı da gülümsetiyoruz” adı altında başlattığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında hastane çalışanları, hasta ve hasta yakınlarına fidan dağıtımı yapıldı. Sevim, başlatmış olduğu proje ile KSBÜ’den aldığı Sosyal Sorumluluk Projesi dersi eğitiminin meslek hayatı boyunca uygulanabileceğini örnek bir çalışma ile gösterdi.

Görev yaptığı hastane çalışanlarının katkılarıyla bu projeyi yaptığını belirten Sevim, “Önemli olan bu konuda insanlarımızın bilinçlenmesi. Orman yangınlarının da olması beni bu çalışmayı yapmaya yönlendirdi. Diğer arkadaşlarımın da bu bilinçte olmasını temenni ediyorum. Ayrıca Sosyal Sorumluluk Projesi dersinin iş hayatında da sürdürülmesi gerektiğini öğreten Gediz Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Öğreretim Görevlisi Sinan Darcan ve öğretim görevlilerine teşekkür ederim” dedi.

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