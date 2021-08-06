Kütahya'nın Okçu ve Göveçci mahallelerine su deposu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütahya'nın Okçu ve Göveçci mahallelerine su deposu

İHA

Kütahya'nın Okçu ve Göveçci mahallelerine su deposu

Kütahya Belediyesi tarafından Okçu ve Güveçci mahallelerine yaptırılan su depolarının açılışı gerçekleştirildi.
İlk olarak Güveçci Mahallesi'nde yapımı tamamlanan su deposunun açılışını yapan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Okçu ve Güveçci Mahalle muhtarlarının kendilerinden istedikleri su depolarını hizmete sunmanın onurunu yaşadıklarını ifade etti.
Başkan Işık, “Hayırlı bir işte, hayırlı bir gündeyiz. Hizmet ve hayır işi nasip işidir. Hırslı olmaya gerek yok. Birbirini yemeye de gerek yok. Bunun örneklerini dünyada ve Türkiye’de, şehrimizde yıllarca hepimiz yaşıyoruz. Ölümlü dünyada kimsenin kimseyi kırmasına gerekte yok. Nasip olmadığı sürece hizmet olmuyor. Göreve geldiğimizde mahallelerimizi ziyaret ettiğimizde öncelikli ihtiyaçlarını sorduk. Ne istiyorsunuz dedik. 4 mahallemizin muhtarı ‘Biz çamur içiyoruz. Çamura para veriyoruz. Kendi paramızla çamur içirtiyor belediye bize, su deposu yapıver, bize başka bir şey istemiyoruz’ dediler. Geçen sene bu kapsamda Sofu, Güveçci, Okçu ve Kumarı Mahallemize 300’er yüz tonluk içme suyu depolarımızı tüm teşkilatı ile beraber ihaleye çıktık. Yüklenici firmamıza özellikle teşekkür ediyorum. Hiçbir sıkıntı yaşatmadan günü güne sözünü yerine getirdi. Kazasız belasız bu hizmetleri bugün mahallelerimize kazandırmanın onurunu yaşıyoruz” dedi.
Güveçci Muhtarı Hasan Bozdağ ve Okçu Mahallesi Muhtarı Ali Yaman yapılan hizmetten dolayı Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’a teşekkür ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Jandarma ve köylüler yangını 500 dekarlık buğday ekili alana sıçramadan söndürdü
YEREL HABERLER Jandarma ve köylüler yangını 500 dekarlık buğday ...
Fidan dikimine öncülük etti
YEREL HABERLER Fidan dikimine öncülük etti
Kütahya'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Kütahya'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
'Son çıkış' Kütahya'da sahnelendi
YEREL HABERLER 'Son çıkış' Kütahya'da sahnelendi
Kütahya’da falcılık yapan şahsın evinde ruhsatsız silah çıktı
YEREL HABERLER Kütahya’da falcılık yapan şahsın evinde ruhsatsız ...
Emet'te trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Emet'te trafik kazası: 1 yaralı
Rektör Uysal: "Daha rahat bir dönem geçirmek için herkesi aşıya davet ediyorum"
YEREL HABERLER Rektör Uysal: "Daha rahat bir dönem geçirmek için ...
Domaniç Çukurca Barajı 7 bin 510 dekar alanı sulayacak
YEREL HABERLER Domaniç Çukurca Barajı 7 bin 510 dekar alanı ...
Emet'te ekmek fiyatları değişti
YEREL HABERLER Emet'te ekmek fiyatları değişti
Geçici orman işçi adayları parkurda ter döktü
YEREL HABERLER Geçici orman işçi adayları parkurda ter döktü
Okul bahçesinde yetiştirilen ürünlerin hasadı başladı
YEREL HABERLER Okul bahçesinde yetiştirilen ürünlerin hasadı başladı
Ege’de vaka şampiyonu yine Kütahya
YEREL HABERLER Ege’de vaka şampiyonu yine Kütahya
''Yangın gözetleme kuleleri hayati önem taşıyor"
YEREL HABERLER ''Yangın gözetleme kuleleri hayati önem taşıyor"
Başarılı proje ekibine ödül
YEREL HABERLER Başarılı proje ekibine ödül
Yangın bölgesindeki kadınlar için şalvar dikiyorlar
YEREL HABERLER Yangın bölgesindeki kadınlar için şalvar dikiyorlar
Pazarlar kirazı, "Kütahya Pazarlar Kirazı" olarak tescillendi
YEREL HABERLER Pazarlar kirazı, "Kütahya Pazarlar Kirazı" olarak ...
Kütahya'da 200 gönüllü belediyeci
YEREL HABERLER Kütahya'da 200 gönüllü belediyeci
Gençlerden örnek davranış
YEREL HABERLER Gençlerden örnek davranış
Kütahya'da haşere ile mücadele
YEREL HABERLER Kütahya'da haşere ile mücadele
Kütahyalı oto kurtarıcıdan yangın bölgesine yardım kampanyası
YEREL HABERLER Kütahyalı oto kurtarıcıdan yangın bölgesine yardım ...
Altıntaş'ta trafik kazası: 4 yaralı
YEREL HABERLER Altıntaş'ta trafik kazası: 4 yaralı
Dumlupınar'da biçerdöver kontrolleri
YEREL HABERLER Dumlupınar'da biçerdöver kontrolleri
Rektör Uysal: "Daha rahat bir dönem geçirmek için herkesi aşıya davet ediyorum"
YEREL HABERLER Rektör Uysal: "Daha rahat bir dönem geçirmek için ...
Tavşanlı Filiz Kooperatifi Genel Kurulu gerçekleşti
YEREL HABERLER Tavşanlı Filiz Kooperatifi Genel Kurulu gerçekleşti