Yeşilay Kütahya Şube Başkanlığına Fulya Topçuoğlu Ünal seçildi

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Yeşilay Kütahya Şubesinin olağanüstü genel kurul toplantısında Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal oy birliği ile Yeşilay Kütahya Şube Başkanı seçildi.

Yeşilay Kütahya Şubesinde, Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Bahar, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Fatma Uz, Kütahya YEDAM ekibi ve delegelerin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, Fulya Topçuoğlu Ünal oy birliği ile Yeşilay Kütahya Şube Başkanı seçildi.

Yönetim Kurulu Asil üyeliklerine Ercan Şirin, Çiğdem Orgun Şahin, Mehmet Bilgili ve Alihan Yaşar Akkoç seçildi.

Toplantı sonunda Başkan Fulya Topçuoğlu Ünal, eski Başkan Nuri Çetin’e plaket ve çiçek takdiminde bulunarak, vermiş ve verecek olduğu destekler için teşekkür etti.

Seçilmiş olan üyeleri de tebrik eden Başkan Ünal, “Katılım sağlayan herkese teşekkürlerimi sunarım. İyi ve sağlıklı bir yaşam için, bağımlılıktan uzak nesiller yetişmesi hedefiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

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