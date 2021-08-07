Kütahya’da ''İş Gücü Talebine Duyarlı Mesleki Eğitime Hazırlanıyoruz" projesi

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Kütahya’da Zafer Kalkınma Ajansı'nın mali desteği ile ''İş Gücü Talebine Duyarlı Mesleki Eğitime Hazırlanıyoruz" projesi kapsamında ElektrikElektronik öğretmenlerine verilen bir haftalık hizmet içi eğitimin ardından sertifikaları verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Mesleki ve Teknik Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü İslam Aktepe, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek okulda incelemelerde bulundu.

Ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, okulda yeni kurulan elektrikelektronik alanı PLC laboratuvarlarını gezerek alan öğretmenlerinden bilgi aldı. Zafer Kalkınma Ajansı'nın mali desteği ile ''İş Gücü Talebine Duyarlı Mesleki Eğitime Hazırlanıyoruz" projesi kapsamında ElektrikElektronik öğretmenlerine verilen bir haftalık hizmet içi eğitimin tamamlanması dolayısıyla öğretmenlere sertifikaları İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürü İslam Aktepe ve KÜTSO MTAL Okul Müdürü Hasan Düzgün tarafından verildi.

Kütahya Halk Eğitim Merkezi tarafından KÜTSO MTAL İnşaat ve Tesisat Teknolojisi alanında açılan ve Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görev yapan personele yönelik devam etmekte olan boya, badana, sıhhi tesisat kurslarını da ziyaret eden Müdür Başyiğit, kurslar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin sonunda Başyiğit, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi atölye binaları çevresine yapılan duvar ve ferforje korkulukları inceledi.

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