'Pamuk ile kömür' Kütahya'da sahnelendi

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Kütahya Belediyesi'nin etkinlikleri, ‘Pamuk ile Kömür’ adlı çocuk tiyatrosu ile devam etti.

Belediye yaz etkinlikleri çocuk ve yetişkin tiyatroları, konser, açık hava film gösterimi gibi etkinliklerle devam ediyor.

Her hafta farklı bir mahallede gösterimi yapılacak şekilde planlanan çocuk tiyatroları bu hafta Okmeydanı Mahallesi'nde yer alan Okçuluk Tesisleri'nde ‘Pamuk ile Kömür’ adlı tiyatro oyununun gösterimi yapıldı. Tiyatro oyununun yanı sıra çocuklar için farklı etkinliklerinde yer aldı.

Tiyatro gösterimi öncesinde, Kütahya Germiyan Ata Sporları Kulübü Başkanı Selim Erduğan Geleneksel Türk Okçuluğu hakkında katılım gösteren çocuklara ve misafirlere bilgiler verdi.

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