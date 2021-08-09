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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütahya’da bir şahsın üzerinde uyuşturucu bulundu

İHA

Kütahya’da bir şahsın üzerinde uyuşturucu bulundu

Kütahya’da Motosikletli Polis Timlerince durdurulan araçtaki şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Merkez Hamidiye Mahallesi'nde Motosikletli Polis Timlerince yapılan çalışmalarda, içerisinde M.K.T. (21) ve M.G. (23) isimli şahısların bulunduğu araç durduruldu. M.G. isimli şahsın yapılan üst aramasında 5.75 gram bonzai ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıslar Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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