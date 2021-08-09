Zabıtanın dikkati aracı yanmaktan kurtardı

Kütahya’da park halindeki bir otomobilden çıkan dumanı fark eden zabıtanın dikkati sayesinde araç yanmaktan kurtarıldı.
Merkez Samanpazarında devriye gezen zabıta ekipleri yol üzerinde park halindeki bir araçtan duman çıktığını fark etti. Ekipler araçlarında bulunan yangın söndürme tüpleriyle dumanlara müdahale ederek araçta çıkabilecek yangının önüne geçtiler.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.