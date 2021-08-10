Evde çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

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Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI(Kütahya),(DHA)KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tavşanlı ilçesi Derbent köyünde Mehmet Ö.'ye ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Tavşanlı Tuna İŞLEYEN

2021-08-10 16:34:30



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