Emet'te maden kazası tatbikatı

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Kütahya’nın Emet ilçesi gerçekleştirilen aramakurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Tatbikatta, senaryo gereği aşırı yağışlar nedeniyle açık maden ocağında göçük meydana geldi. 2’si ağır 5 işçinin göçük altında kalması üzerine başlatılan kurtarma çalışmalarına 12 kurtarma ekibi ile müdahale edildi. Göçükte bir minibüsün içindeki 5 işçinin toprak altında kaldığı ihbarının ardından harekete geçen ekipler, kurtarma çalışması yaptı. Ekipler tarafından çıkartılan işçiler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tatbikatın başarıyla sona erdiği belirtildi.

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