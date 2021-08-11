Kureyşler köyü gün yüzüne çıktı

"En önemli yardım ve dostluğu Azerbaycan'dan aldık"

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde bulunan Kureyşler barajında su seviyesinin düşmesiyle ortaya çıkan eski köy kalıntıları, fotoğrafçılar için ilginç görüntüler oluşturdu.

Suların çekilmesinden sonra açığa çıkan cami minaresi ve eski taş evler fotoğraf çekmek isteyenlerin ilgi odağı oldu. Son dönemde yağmur yağışı olmaması sebebiyle sulama sitemi kapatılan barajda, su seviyesinin arttırılması için kaymakamlık ve belediye tarafından çalışmalar devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.