Orman Bölge Müdürlüğü personeline afet farkındalık eğitimi

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü personeline “2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı” kapsamında AFAD tarafından Afet Farkındalık Eğitimi verildiği bildirildi.

Enformasyon Memuru Ercüment Kök tarafından verilen eğitimde sunu eşliğinde katılımcılara bilgiler aktarıldı. Eğitimde, afetlerden önce alınması gereken tedbirler, afet anında yapılması gereken doğru davranış hareketleri ve afet sonrası için yapılması gereken planlamalar detaylı bir şekilde ele alınırken, afetlerden zarar almadan veya en az zararla kurtulabilmek için, bu anlamda alınacak tedbirlerin önemine vurgu yapıldı. Üç grup halinde verilen eğitimlerde Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü personeline el broşürleri de dağıtılarak kendilerinin ve ailelerinin bilgilendirilmesine katkı sağlandı. Ayrıca eğitim sonunda “Acil Durum Kimlik Kartları” katılımcılara verildi ve acil durumlar için bilgi girişlerinin yapılarak, her daim yanlarında bulundurmaları istendi.

Eğitime Kütahya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Halil Karademir ile Kütahya Orman Bölge ve İşletme Müdürlüğü personeli katıldı.

Toplumun afet ve acil durumlar konusundaki farkındalığını ve hazırlıklı olma seviyesini geliştirmek amacıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Afet Farkındalık eğitimleri verildiği, bu eğitimlerle afetlere dirençli toplum oluşturulmasının amaçlandığı belirtildi.

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