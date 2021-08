Kütahya Teknokent ile Kenya Eğitim Bakanlığı iş birliğine hazırlanıyor

Kenya Eğitim Bakanlığına bağlı Üniversite Eğitim ve Araştırma Devlet Dairesi Baş Sekreteri ve Büyükelçi Simon Nabukwesi beraberindeki heyet Kütahya Tasarım Teknokent’i ziyaret etti.

Tasarım Teknokent’e gerçekleştiren ziyarette Baş Sekreter Simon Nabukwesi’ye, Chuka Üniversitesi Rektörü Prof. Erastus Nyaga Njoka, Maseno Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Julius O. Nyabundi, Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology Rektör Yardımcısı Prof. Stephen G. Agong eşlik ettiler. Ziyarette üniversiteyi ise Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şahmurat Arık, DPÜ Uluslararası Öğrenci Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Yunus Şişman ve Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Bünyamin Han temsil etti.

Kütahya Tasarım Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz’ü makamında ziyaret edip bir süre sohbet eden heyetler, ardından Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi İsmail Yoşumaz’ın rehberliğinde Tasarım Teknokent’teki bazı şirketlerin ofislerine girerek sürdürülen projeler hakkında bilgi aldı. Bu şirketlerden biri olan Kuvarssoft Teknoloji Ltd. Şti. kurucu ortağı Cüneyd Canbek yapılan faaliyetler hakkında heyetlere ayrıntılı bilgi verdi. Heyetler daha sonra Cevizsoft A.Ş. ve Cezeri Teknoloji Sanayi Ticaret Limited Şirketini ziyaret ederek ArGe etkinlikleri konusunda bilgi aldılar.

Kenya heyeti Kütahya Tasarım Teknokent’i çok beğendiklerini ve Kenya’da da böyle bir projeyi hayata geçirirken iş birliği yapmak istediklerini dile getirdiler.

