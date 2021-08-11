Muhtarların taleplerini dinledi

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Vali Ali Çelik, vatandaşların talep ve sorunlarını çözüme kavuşturmak amacıyla köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelmeye devam ediyor.

Vali Ali Çelik; Muhtarlar Derneği Başkanı ve Siner Mahalle Muhtarı Kadir Mandal, merkeze bağlı Çobanlar Köyü Muhtarı Mustafa Yelken, merkeze bağlı Uluköy Muhtarı Hüseyin Gök, Domaniç’e bağlı Güney Köyü Muhtarı Kenan Çeri, Emet’e bağlı Düşecek Köyü Muhtarı Ali Koç, Simav’a bağlı Samat Köyü Muhtarı Ahmet Kıpçak, merkeze bağlı Güvem Köyü Muhtarı Mehmet Atasoy, Tavşanlı’ya bağlı Gökçeyurt Köyü Muhtarı Oğuz Koca ile Emet’e bağlı Gürpınar Köyü Muhtarı Rıza Doğan’la bir araya geldi.

Köy ve mahallelere desteklerinden dolayı Vali Çelik’e teşekkür eden muhtarlar, taleplerini ilettiler.

Muhtarlarla yakından ilgilenen Vali Çelik, sorunların çözümü ve vatandaşların taleplerinin yerine getirilmesi için imkanlar dahilinde gereken desteğin verileceğini söyledi.

Ziyarette; İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Seyfettin Uysal ile İl İdare ve Denetim Müdürü Hüseyin Bozkurt da hazır bulundu.

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