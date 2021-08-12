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Kütahya'da aileler arasında silahlı kavga: Baba öldü, 2 oğlu yaralı

DHA

Kütahya'da aileler arasında silahlı kavga: Baba öldü, 2 oğlu yaralı


Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)KÜTAHYA'nın Altıntaş ilçesinde, aralarında husemet bulunan iki alile arasında çıkan silahlı kavgada, M.S.(61) ve oğlu T.S.'nin (38) silahla vurduğu Orhan Girgin (40) hayatını kaybetti, oğulları M.G. (17) ve A.G. (16) ağır yaralandı.
Olay, Altıntaş ilçesine  bağlı Oysu köyünde meydana geldi. İddiaya göre, M.S. ve T.S. isimli baba oğul, aralarında tarla meselesi nedeniyle husumet bulunan Orhan Girgin ve oğulları M.G. ile A.G.'ye tarladan döndükleri sırada silahlı saldırıda bulundu. Saldırı sonucu göğsünden yaralanan Orhan Girgin olay yerinde hayatını kaybederken, oğulları M.G. ve A.G. vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
SUÇ ALETİYLE BİRLİKTE YAKALANDILAR
Şüpheliler M.S. ve T.S., jandarma ekipleri tarafından olay yerinde suç aleti ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Orhan Girgin´in cenazesi otopsi için hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Asayiş Komando Timi de bölgeye sevk edildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2021-08-12 08:39:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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