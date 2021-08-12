Pazarlar’daki göletlere 15 bin adet pullu sazan balığı yavrusu bırakıldı

Kütahya’nın Pazarlar ilçesindeki sulama göletlerine 15 bin adet pullu sazan balığı yavruları bırakıldı.

Pazarlar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emrah Meydan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 2021 Yılı Balıklandırma Programı çerçevesinde, su ürünleri stoklarını arttırmak, iç su kaynaklarında, iç bölgelerde balık tüketiminin arttırılması amacıyla yapılan balıklandırma çalışmaları kapsamında Pazarlar sulama Göleti ve Yakuplar Sulama Göleti sazan balığı yavruları ile balıklandırıldığını belirtti.

Meydan, “Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 2021 yılı balıklandırma programı çerçevesinde, su ürünleri stoklarını arttırmak, iç su kaynaklarında, iç bölgelerde balık tüketiminin arttırılması amacıyla yapılan balıklandırma çalışmaları kapsamında Pazarlar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından Yakuplar Göletine 11 bin, Pazarlar Göletine 4 bin sazan balığı yavrusu atılarak balıklandırılmıştır. Proje kapsamında 15 bin adet pullu sazan balığı yavrusu getirilmiştir. Sazan balığı, çevre şartlarına ve hastalıklara dayanıklılığı, yüksek büyüme hızı, bir seferde ortalama 200300 bin adet yavru vermesi gibi özelliklerinden dolayı balıklandırma çalışmalarında tercih edilmektedir. Balık eti, insan beslenmesinde büyük önemi olan bir gıda ve protein kaynağı olduğundan, besin stoklarımızın korunması, sürdürülebilir avcılığın devamı ve ekosistemin zarar görmemesi için olta balıkçılarının ve tüm vatandaşların 'boy' ve 'mevsimsel av yasaklarına' uymaları ve bu konuda duyarlı olmaları gerekmektedir. Ancak bu şekilde yapılan balıklandırma çalışmaları gölet ekosisteminin canlı tutulmasını ve yöre halkının göletten istifade etmesi hedefine ulaşılmasını sağlayacaktır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.