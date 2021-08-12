Kediye bırakılan mamaları kirpilerin yediği anlar görüntülendi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesine bağlı Dereköy'de Kamil Akar isimli vatandaş bahçesine kedisi için bıraktığı mamaları iki kirpinin yediği anları cep telefonu ile görüntüledi.

Dereköy’de ikamet eden Kamil Akar, bir hafta önce kedisi için bahçeye bıraktığı mamayı iki kirpinin yediğini görünce çok şaşırdığını ve o anları cep telefonuyla kaydettiğini söyledi.

Kamil Akar, “ Bıraktığım mamayı kedimin yemesine fırsat vermeyen iki kirpi, bir haftadan bu yana gece saat 21.0024 saatleri arasında bahçemde ortaya çıkıp kedimin mamalarını yedikten sonra gidiyorlar. Artık iyice alıştılar ve her gece geliyorlar. Kedim için aldığım 10 kilo mama önceden bir ay yetiyordu, mamadan kirpilerin de yemeye başlamasıyla bir haftada tükendi. Kirpiler yemleri yerken kedim de onları merakla izliyor ve onlara hiçbir şekilde zarar vermiyor. Mamasını kirpiler gittikten sonra yiyor. Onların mama yiyişlerini izlemek beni mutlu ediyor. Kirpiler gelmeye devam ettikçe onları beslemeyi sürdüreceğim” dedi.

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