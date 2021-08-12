Kaymakam Karadağ’dan muhtar, imam ve öğretmene ‘’Başarı Belgesi’’

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Karadağ’dan muhtar, imam ve öğretmene ‘’Başarı Belgesi’’

İHA

Kaymakam Karadağ’dan muhtar, imam ve öğretmene ‘’Başarı Belgesi’’

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Dereköy köyünde faaliyete geçen şehit Fatih Seven kütüphanesinin kurulmasında emeği geçen Köy Muhtarı, Cami İmamı ve Öğretmene Kaymakam Buğra Karadağ tarafından ‘’Başarı Belgesi’’ verildi.
Kaymakam Karadağ, Dereköy Köyünde faaliyete geçen ve adına şehit asker Fatih Seven’in isminin verildiği kütüphanenin kurulum aşamasında emeği geçen Köy Muhtarı Tayfun Bütün, Köy Cami İmamı Ramazan Efenk ve Anadolu Lisesi Öğretmeni Sait Bütün’e özverili çalışmalarından dolayı ‘’Başarı Belgesi’’ takdim ederek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kedisi için bıraktığı mamaları kirpiler yedi
YEREL HABERLER Kedisi için bıraktığı mamaları kirpiler yedi
Tavşanlı'da göletlere 80 bin yavru sazan balığı bırakıldı
YEREL HABERLER Tavşanlı'da göletlere 80 bin yavru sazan balığı ...
Hisarcık’ta 260 bin yavru sazan 3 gölette suyla buluştu
YEREL HABERLER Hisarcık’ta 260 bin yavru sazan 3 gölette suyla ...
Vali Ali Çelik, Tavşanlılı muhtarları dinledi
YEREL HABERLER Vali Ali Çelik, Tavşanlılı muhtarları dinledi
Şaphane'de 4 gölete 4 bin yavru sazan balığı bırakıldı
YEREL HABERLER Şaphane'de 4 gölete 4 bin yavru sazan balığı ...
Mesire yeri dışında ateş yakanlara idari yaptırım
YEREL HABERLER Mesire yeri dışında ateş yakanlara idari yaptırım
Aslanapa'dan yangın bölgesindeki kadınlara şalvar
YEREL HABERLER Aslanapa'dan yangın bölgesindeki kadınlara şalvar
Kediye bırakılan mamaları kirpilerin yediği anlar görüntülendi
YEREL HABERLER Kediye bırakılan mamaları kirpilerin yediği anlar ...
Pazarlar’daki göletlere 15 bin adet pullu sazan balığı yavrusu bırakıldı
YEREL HABERLER Pazarlar’daki göletlere 15 bin adet pullu sazan ...
Aslanapa'da Çalköy grup yolunda sıcak asfalt çalışması
YEREL HABERLER Aslanapa'da Çalköy grup yolunda sıcak asfalt ...
Kütahya'da aileler arasında silahlı kavga: Baba öldü, 2 oğlu yaralı
YEREL HABERLER Kütahya'da aileler arasında silahlı kavga: Baba öldü, ...
Tarla meselesi yüzünden çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü 2 yaralı
YEREL HABERLER Tarla meselesi yüzünden çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ...
Kütahya’da yerinde kentsel dönüşüm projesi hayata geçiriliyor
YEREL HABERLER Kütahya’da yerinde kentsel dönüşüm projesi hayata ...
Kütahya’da yaralı alaca sansar tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Kütahya’da yaralı alaca sansar tedavi altına alındı
Kütahya'da 8 gölete 80 bin yavru sazan
YEREL HABERLER Kütahya'da 8 gölete 80 bin yavru sazan
Muhtarların taleplerini dinledi
YEREL HABERLER Muhtarların taleplerini dinledi
Kütahya'nın Eskiyüreğil Göleti’ne yavru sazan
YEREL HABERLER Kütahya'nın Eskiyüreğil Göleti’ne yavru sazan
7 ayda 287 yangına müdahale
YEREL HABERLER 7 ayda 287 yangına müdahale
Yunus Emre'ye yağmur suyu hattı
YEREL HABERLER Yunus Emre'ye yağmur suyu hattı
Kenya Eğitim Bakanlığı heyetinden DPÜ ziyareti
YEREL HABERLER Kenya Eğitim Bakanlığı heyetinden DPÜ ziyareti
Parmakören Mahallesi'nde asfalt çalışması
YEREL HABERLER Parmakören Mahallesi'nde asfalt çalışması
Kütahya'da KÜSAD üyesi 34 sanatçının 86 eseri ziyarete açıldı
YEREL HABERLER Kütahya'da KÜSAD üyesi 34 sanatçının 86 eseri ...
Kütahya Teknokent ile Kenya Eğitim Bakanlığı iş birliğine hazırlanıyor
YEREL HABERLER Kütahya Teknokent ile Kenya Eğitim Bakanlığı iş ...
Orman Bölge Müdürlüğü personeline afet farkındalık eğitimi
YEREL HABERLER Orman Bölge Müdürlüğü personeline afet farkındalık ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.