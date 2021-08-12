AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanlığı'nın yeni yönetim kurulu belirlendi

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AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanlığı'nın yeni yönetim kurulunun belirlendiğini ifade etti.

Başkan Ceyhun, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ”Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Liderliğinde ülkemizi 2023 hedeflerine 2053, 2071 vizyonuna, enerjileriyle cesaretleriyle ve geleceğe dair sarsılmaz inançlarıyla taşıyacaklarını yürekten inandığım AK Parti Kütahya Gençlik Kolları İl Başkanlığına atanan kıymetli Üsame Doğan Başkanım ve Gençlik Kolları İl Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen kardeşlerimizi kutlar, görevlerinde başarılar dilerim. Rabbim yar ve yardımcımız olsun” dedi.

AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanlığı'nın yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu, "Usame Doğan (Başkan) Ahmet Zahid Özdemir, Ahmet Talha Altınbay, Burak Tan, Büşra Işık, Emirhan Gültekin, Emre Özaslan, Enes Alkan, Fatma Hacer Daban, Furkan Ay, Furkan Sarıkaya, Habibe Hilal Öztürk, Hakan Öz, Hanife Gül, Hasan Bayraktar, Havva Demiralay, Hüseyin Elibol, İlknur Özdamar, K. Ali Osman Tekin, Recep Tayyip Tuncay, Kemal Ünen, Mustafa Kızılkaya, Mustafa Arı, Mücahit Akın, Okan Durdu, Özgür Refik, Öznur Ataker, Recep Biçen, Rıdvan Saraçoğlu, Rukiye Nur Karataş, Samet Gökçam, Semih Özden, Sezgin Yılmaz, Tevfik İşcan, Üzeyir Özkul, Mustafa Özbek, Yakup Şentürk, Yaman Kurt, Yusuf Keler ve Yusuf Tuncel."

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