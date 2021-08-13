Orman yangınlarında görev yapan personele plaket verildi

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesi Orman İşletme Şefliği'nde görevli personellere, Manvgat yangınında yaptıkları başarılı görevden dolayı plaket verildi.

Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı, yaptığı açıklamada, ''Hepimizi derinden üzen, Antalya'nın Manavgat ilçesinde gerçekleşen orman yangınına müdahale çalışmalarında bulunan, İlçemiz Orman İşletme Şefliği personellerini misafir ettik. Kendilerini yaptıkları başarılı ve özverili çalışmalardan dolayı kutluyorum. İnşallah ülkemiz bir daha böyle felaketler yaşamaz'' ifadelerini kullandı.

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