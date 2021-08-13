Kütahya’da bir araçta bulundurma ruhsatlı tabanca ve uyuşturucu hap ele geçirildi

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Kütahya’da bulundurma ruhsatlı tabancasını aracında taşıyan ve uyuşturucu hap bulunduran şahıs gözaltına alındı.

Motosikletli Polis Timlerince Dumlupınar Mahallesinde yapılan çalışmalar neticesinde, E.Y. (28) isimli şahsın sevk ve idaresindeki araçta yapılan aramada, 1 adet bulundurma ruhsatlı tabanca, 215 fişek, 2 şarjör ve uyuşturucu 10 Lyrica hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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