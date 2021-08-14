DPÜ TTO’de yönetim kurulu toplantısı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (DPÜ TTO) Yönetim Kurulu toplantısı Kütahya Tasarım Teknokent’te gerçekleştirildi.

Toplantıya DPÜ TTO Yönetim Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Hasan Göçmez başkanlık etti. Toplantı sonunda, DPÜ TTO yönergesi ve yönetmeliğinde değişiklikler, mali düzenlemeler, patent düzenlemeleri ile birçok önemli konuda kararlar alınırken, DPÜ TTO'nun bilim ve teknoloji alanına dair sertifikalı eğitimler yapabileceğine ilişkin karar da onaylandı.

DPÜ TTO’nun bir sonraki toplantısı 1 Eylül 2021 tarihinde yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.