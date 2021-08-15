Maden ve Arkeoloji Müzesi inşaatını incelediler

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Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, Maden ve Arkeoloji Müzesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Yazgı, Kütahya Vali Vekili Aydın Börü, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ahmet Tan ve Ceyda Çetin Erenler ile birlikte Maden ve Arkeoloji Müzesi inşaatında incelemelerde bulundu.

İnşaatın son durumu hakkında yetkililerden bilgiler alan heyete İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal eşlik etti.

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