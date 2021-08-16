Tuna İŞLEYEN/ TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, TIR ile otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
Kaza, Tavşanlı'nın Hanımçeşme Mahallesi adliye kavşağında meydana geldi. Çevre yolundan Kütahya yönüne giden Alihan K. (25) yönetimindeki 43 ACD 382 plakalı TIR, kavşaktan çevre yoluna çıkmak isteyen İbrahim K.'nin (30) kullandığı 43 UF 222 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler Alihan K., İbrahim K. ile otomobilde bulunan H.K. (54), N.T. (23), A.T. (3) ve H.T. (2) yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Tavşanlı Tuna İŞLEYEN
2021-08-16 10:09:11
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