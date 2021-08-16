MHP Kütahya İl Teşkilatı'ndan Aslanapa ziyareti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş beraberinde MHP İl Başkanı Selçuk Alıç ile Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel'i ziyaret etti.

Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, yaptığı açıklamada, ''İlçemizi ziyaret eden Kütahya Milletvekilimiz Ahmet Erbaş, MHP İl Başkanımız Selçuk Alıç ve MHP Gediz İlçe Başkanı Fatih Aydınalp ile birlikte ilçe sorunlarımızı istişare ettik. Daha sonra MHP Aslanapa İlçe Başkanı Metin Aslan ve teşkilat üyelerimiz ile birlikte, Kütahya Pancar Ekicileri Kooperatifi Aslanapa Şubesini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldık'' ifadelerini kullandı.

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