Başkan Arif Teke: ''Vatandaşlarımızı duyarlı ve sorumlu davranmaya davet ediyorum''

Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Hamurköy köyünde meydana gelen anız yangını, itfaiye ve Orman işletme Müdürlüğü itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ''Son dönemde İtfaiye Müdürlüğü tarafından çok sayıda anız yangınına müdahale edildi. Bugün ilçemiz Hamurköy köyünde anız yangını meydana geldi ve ekiplerimiz kısa sürede söndürdü. Anız yangınları henüz biçilmemiş ekinler olmak üzere, çevrede bulunan bağ ve bahçeleri, yerleşim yerlerini ve yangın çıkabilecek bölgeleri tehdit etmektedir. Toprağın ve doğal yetişen bitkilerin verimliliğinde rol oynayan birçok canlı ve endemik yapı, anız yakma nedeniyle yok olmaktadır. Sadece daha kolay çift sürmek için yakılan anız nedeniyle doğa zarar görmektedir. Anız artıkları toprağı soluksuz bırakmakta ve rüzgârla dağıtılmasından dolayı kirliliğe yol açmaktadır. Evrensel felaketler ve yangınlar olmaması için anız yakılmalarına karşı vatandaşlarımızı duyarlı ve sorumlu davranmaya davet ediyoruz” dedi.

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