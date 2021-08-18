Kırtasiyeci esnafı okulların açılmasını bekliyor Bakan Özer’in yüz yüze eğitim açıklamasını kırtasiyeciler sevinçle karşıladı

Pandemi döneminde okullarda yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından okul araç ve gereçlerine olan ilginin azalması ile zor günler geçiren kırtasiyeci esnafı, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yüz yüze eğitimin başlayacağını açıklamasını sevinçle karşıladı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yüz yüze eğitimin başlayacağı müjdesini vermesinin ardından kırtasiyeler okulların açılacağı günü bekliyor. Öğrenciler için hazırlıklarını sürdürdüklerini ve ürün yelpazesini genişlettiklerini söyleyen kırtasiye işletmecisi Zeynep Yayla, okullarda yüz yüze eğitim başlayacağından dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Yayla, “Gelen haberden sonra biz çok sevindik. Biz yaklaşık 1 buçuk, 2 senedir okulların kapanmasından dolayı işlerimiz durma noktasına gelmişti, ekonomik açıdan biz esnaflar çok sıkıntı yaşamıştık. Milli eğitim bakanımızın açıklamasının ardından bizlerde hazırlıklarımıza başladık ve eksiklerimizi tamamladık ve heyecanla okulların açılmasını öğrencilerin gelmesini bekliyoruz. İlk okul, orta okul ve lise grubu olarak kalem, silgi, defter ve okul temel malzemeleri farklılık gösterebiliyor. Fiyatlarımız son 2 senedir piyasanın durağan olmasından dolayı bizim elimde ki ürünler halen satışta. Kırtasiye ürünlerinde fiyatlar geçtiğimiz senelere göre aynı fiyatlarımız sabit kaldı. Bir öğrencinin kırtasiye malzemesi öğretmenlerin istediği, okulların talep ettiği kalite ve markaya değişiklik gösterse de liste olarak baz aldığımızda ise 100 liradan başlıyor 300 liraya kadar çıkabiliyor. Ancak temel okul malzemelerini dikkate aldığımızda bir öğrencinin masrafı 200 lirayı bulmuyor” dedi.

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