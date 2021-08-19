Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde doluluk oranı, yüzde 100

Kütahya’nın Simav ilçesinde, lise yerleştirme sonuçlarına göre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne yüzde 100 doluluk oranıyla 30 öğrencinin yerleştiği bildirildi.

Simav Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Protokol Yürütme Kurulu Başkanı Şeref Kazcıoğlu, akademik eğitim almak isteyen öğrencilere sayısal ve sözel eğitim imkanı sunulacağını ifade etti. Kazcıoğlu, “Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasında imzalanan mesleki işbirliği protokolü kapsamında, proje okulu olan okulumuzda, fen liselerinde gerçekleştirilen müfredat uygulanacaktır. Akademik eğitim almak isteyen tüm öğrencilerimize sayısal ve sözel eğitim imkanı sunulacaktır. 20212022 eğitim öğretim yılı sınavla öğrenci alan okulumuza LGS sonuçlarına göre, ilk yerleştirmelerde yüzde 100 doluluk oranıyla 30 öğrenci yerleştirilmiş olup, sınavsız yerel yerleştirmelerde ise yüzde 80’e varan kontenjan doluluğu ile öğrenciler okulumuzu tercih etti. Okulumuzu tercih eden öğrencilerimize ve ailelerine teşekkür ediyoruz. Vereceğimiz eğitim ve öğretimle, mezunlarımızın eğitim hayatı sonunda akademik başarılarının yanı sıra mesleki becerilerini de sergileyerek ekonomiye destek olacak bireyler olmalarını sağlayacağız. Okulumuzdan mezun olan öğrencilerimizi, gelecek kaygısı olmadan mesleki becerilerle donatıp hayata hazır hale getireceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.