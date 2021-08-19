Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine Kronik Yara Bakım Polikliniği

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Kronik Yara Bakım Polikliniğinin hizmete girdiği bildirildi.

Poliklinik sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Ali Cihat Yıldırım, Kronik Yara Bakım Polikliniğinin ana binada hizmete girdiğini söyledi.

Yıldırım, “ Pazartesi öğleden sonra kronik yarası olan hastalara bakıyoruz. Ayrıca başta enfeksiyon hastalıkları, kalp damar cerrahisi, ortopedi ve benzeri branşlardan oluşan yara bakım konseyinde kronik yarası olan hastaları değerlendirip tedavilerini yönlendiriyoruz”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.