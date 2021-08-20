Emet ve Hisarcık’ta haşhaş kapsülü alımları tamamlandı

Kütahya’nın Emet ve Hisarcık ilçelerinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından başlatılan haşhaş kapsülü alımlarının tamamlandığı bildirildi.

Hisarcık ilçesine bağlı Dereköy köyünde Kütahya Toprak Mahsulleri Ofisince yapılan kışlık haşhaş kapsülü alımlarında Emet ve Hisarcık ilçelerinden 60 üretici kilosu 5 liradan yaklaşık 10 ton haşhaş kapsülü teslim etti.

Üreticiler, bu yıl kuraklık nedeniyle haşhaş kapsülü rekoltesinin düşük olduğunu dile getirdiler.

Üreticilerden alınan haşhaş kapsülleri Afyonkarahisar’ın Bolvadin İlçesi’nde bulunan Afyon Alkaloitleri Fabrikası’na naklediliyor. Burada işlenen haşhaş kapsüllerinden Türkiye’nin ilaç sanayisinde ihtiyaç duyduğu morfin ve türevleri üretiliyor, ihtiyaç fazlası ise ihraç ediliyor.

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