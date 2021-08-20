Yaralı leylek tedavi altına alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya'nın Emet ilçesinde yaralı halde bulunan leylek, Emet Orman İşletme Şefliği personeline teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Emniyet Müdürlüğü binası yanında uçamayan ve yaralı olduğu tespit edilen bir leylek bulundu. Vatandaşlar tarafından yetkili merciler arandıktan sonra yaralı leylek Emet Orman İşletme Müdürlüğü personelleri tarafından tedavi için götürüldü.

Yaralı leyleğin tedavi edildikten sonra doğal ortamına bırakılacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.