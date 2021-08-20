Kütahya’da AFAD gönüllülerine ilkyardım eğitimi

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından AFAD Gönüllülerine, 'Temel İlkyardım Eğitimi' düzenlendiği bildirildi.

Eğitime katılan kursiyerlere temel yaşam desteği, hasta ve yaralının ilk değerlendirmesi, solunum yolu tıkanıklığı, kanamalar, yaralanmalar, hasta ve yaralı taşıma teknikleri gibi Temel İlkyardım Eğitimi konuları ile otomatik eksternal defibilatör (OED, Otomatik Şok Cihazı) cihazının kullanımı konularında eğitim verildi. Yapılan eğitimde, teorik bilgiler maketler üzerinde yapılan pratik eğitimlerle pekiştirildi.

Eğitim sonrası yapılan teorik ve pratik değerlendirme neticesinde başarılı olan 21 adet kursiyer İlkyardımcı Belgesi, almaya hak kazandı.

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