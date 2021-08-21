AK Parti heyeti Altıntaş'ta yatırımları inceledi

Kütahya'nın Altıntaş ilçesini ziyaret eden AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun ve beraberindeki heyet, devam eden yatırımları inceledi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ''Belediyemiz tarafından yapımı devam eden kapalı pazar yeri inşaatı çalışmalarını, Milletvekilimiz Ahmet Tan, İl Başkanımız Sebahattin Ceyhun, İl ve İlçe yönetimlerimiz, Belediye Meclis üyelerimiz, İl Genel Meclis üyelerimiz ile birlikte incelemelerde bulunduk. Konu ile ilgili kendilerini bilgilendirdik. Pazar yerimiz en kısa zamanda bitirilerek halkımızın hizmetine sunulacaktır. Ayrıca bölgemizin ekonomi ve istihdamına büyük katkılar sağlayacak olan Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nde devam eden yatırımları inceledik. Daha sonra Milletvekilimiz ve İl Başkanımız ile birlikte Altıntaş Müftülüğümüzün düzenlemiş olduğu 46 yaş grubu Kur'an Kursu öğrencilerinin gerçekleştirdiği programa katıldık'' ifadelerini kullandı.

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