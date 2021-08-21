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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çilek üretimi yaygınlaşıyor

İHA

Çilek üretimi yaygınlaşıyor

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Kuruçay beldesinde çilek bahçeleri kurulması ve çilek üretiminin yaygınlaştırılması toplantısı gerçekleştirildi.
Kuruçay Belde Belediye Başkanı Erhan Kuruçay Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erhan Demiray’ın ev sahipliğinde Kuruçay beldesinde çilek bahçeleri kurulması, çilek üretiminin yaygınlaştırılması hususunda toplantısı yapıldı.
Toplantıya Kütahya HAYKOOP Başkanı Yusuf Çalışkan, Tavşanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Personellerinden Ziraat Mühendisi Abdurrahman Adın ve Soner Uygun katılımı ile toplantıya katılan çiftçi ailelerine çilek yetiştiriciliği hakkında bilgi verildi.
Başkan Erhan Demiray, çilek üretimi yapacak çiftçilerin aldıkları bilgiler ışığında, "Ben üretim yaparım" diyen çiftçi ailelerine çilek bahçelerinin hazırlanmasından damlama sulama sistemleri malçlama, fide temini sağlayacaklarını, üretilen çilekleri Kooperatif olarak alıp pazarlamasını yapacaklarını bildirdi.
Toplantıya Katılan Kütahya Haykoop Başkanı Yusuf Çalışkan, Kooperatif ortaklarına hitaben yaptığı konuşmada kooperatifçiliğin, dünü, bugünü ve geleceği hakkında açıklamalarda bulunarak, “Birim alanda daha fazla gelir sağlayabileceğimiz alternatif ürün üreterek ailelerimizin refah seviyesini yükselmesini sağlamaktır" dedi.
Şehirlere göçü önlemek ülke tarım ve aile ekonomisine katkı sağlamanın önemini belirten Başkan Çalışkan, çilek üretimi ile ilgili toplantıya katılan çiftçi ailelerine, çiftçilere bilgilendirme yapan Ziraat Mühendisleri Abdurrahman Adın ve Soner Uygun’a toplantıya katılan Güzelyurt Mahalle Muhtarı Hikmet Uçar ‘a, toplantıyı düzenleyen Kuruçay Belediye Başkanı Erhan Demiray’a ve çiftçilere yapmış oldukları hizmetler için teşekkür etti.

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