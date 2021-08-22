Kütahya Altı Nokta Körler Derneği'nden Kastamonu'ya anlamlı ziyaret

Kütahya Altı Nokta Körler Derneği üyeleri, Kastamonu Görme Engelliler Derneğini ziyaret ederek “Geçmiş olsun” dileklerini ilettiler.

Kastamonu'da yaşanan sel felaketi nedeniyle Kastamonu'ya giden Altı Nokta Körler Derneği Kütahya şubesinin 20 üyesi Görme Engelli Derneğini ziyaret ederek “Geçmiş olsun” dileklerini ilettiler.

Kastamonu Görme Engelliler Derneği Başkanı Cahit Kuşoğlu, Altı Nokta Körler Derneği Kütahya Şubesi üyelerinin kendilerine yapmış oldukları ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Altı Nokta Körler Derneği Kütahya Şube Başkanı İsmail Barış, misafirperverliklerinden dolayı Başkan Kuşoğlu'na teşekkür etti.

Ziyarette, Altı Nokta Körler Derneği Kütahya Şube Başkanı Barış, sel felaketine maruz kalan Bozkurt ilçesinde yaşayan görme engellilere verilmek üzere baston bağışında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.