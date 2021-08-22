Park halindeki otomobil yandı

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Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde park halindeki bir otomobil yandı.

Olay, Altıntaş ilçesine bağlı Aykırıkçı köyü girişinde bulunan müstakil bir evin garajında meydana geldi. Aykırıkçı Köyü Muhtarı Levent Aslan olayı anlatarak, ''Köyümüzün girişinde evi bulunan Fahrettin Bayrak isimli vatandaşımız 43 RT 455 plakalı otomobilini evinin önündeki garajına park etmiş. Otomobil sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Hemen Altıntaş Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verildi. Yanan otomobil söndürüldü ve garajdan açık araziye çıkarıldı. Büyük zarar meydana gelen otomobile açık arazide soğutma çalışması yapıldı. Otomobil yangını eve sıçramadan söndürüldü'' ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

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