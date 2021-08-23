Simav depreminin son izi de silindi

Kütahya’nın Simav ilçesinde, 2011 yılında meydana gelen 5,9 şiddetindeki depremde ağır hasarlı olarak yıkımı beklenen İlçe Jandarma Komutanlığı lojman binası yıkıldı.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, 2011 yılında meydana gelen depremde ilçe merkezindeki bir çok kamu binasının hasar gördüğünü belirtti. Kaymakam Halim, “Ağır hasarlı olmasına rağmen, yıkımı gerçekleşmeyen tek kamu binası İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesindeki lojman binasıydı. Resmi girişimler sonucu, Jandarma Genel Komutanlığı’nın Lojistik Komutanlığı komuta kademesinin de desteği ile beklenen onay geldi. Simav Kaymakamlığı tarafından yıkımı gerçekleştirildi. Böylece Simav depreminin kamu binaları noktasındaki son izi de silindi” dedi.

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