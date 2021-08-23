Atletizm milli takımına girmeyi başaran Sıla Ata, Simav’da milli gurur yaşattı.

Kütahya’nın Simav ilçesinde, antrenör Yıldıray Kaya tarafından atletizm yarışmalarına hazırlanan Sıla Ata’nın, Türkiye ikincisi olarak atletizm milli takımına girdiği bildirildi.

Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, atletizmde milli gurur yaşandığını ifade etti. Sapmaz, “Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığı’nın faaliyet programında yer alan ve 22 Ağustos 2021 tarihinde Trabzon ilinde yapılan ‘Türkiye Dağ Koşusu Türkiye Şampiyonası' milli takım seçmelerinde Kütahya ilini temsil eden sporcumuz Sıla Ata, genç bayanlarda Türkiye 2’incisi olarak milli takıma seçilmiştir. Milli takım sporcusu olarak ülkemizi Tayland’da yapılacak olan ‘Dünya Dağ Koşusu’nda temsil etme hakkı kazanmıştır. Simav’dan yetişen bir bayan atletimiz ilk kez milli takıma girmeyi başarmıştır. Sporcumuz Sıla Ata’yı, ailesini, atletizm antrenörü Yıldıray Kaya’yı ve emeği geçenleri tebrik ediyor, sürdürülebilir başarılar diliyoruz” dedi.

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