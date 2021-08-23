Aşısını olana bıyık boyası ve yüz bakımı ücretsiz Sosyal medya fenomeni 'Pala Berber’den aşı kampanyasına destek

Kütahya'da 'Pala berber' lakaplı sosyal medya fenomeni Ömür İpek, aşı olan vatandaşların bıyık ve yüz bakımını ücretsiz yapacağını duyurdu.

Paşam Sultan Mahallesi'nde berberlik yapan sosyal medya fenomeni Ömür İpek, artan korona virüs vakaları sonrası harekete geçti. Aşı olanların cep telefonlarından aşı olduklarını göstermesi halinde ücretsiz yüz bakımından yararlanabileceğini söyledi.



İpek'in kampanyasını duyuran video ise tıklanma rekoru kırdı.

Herkesin aşı olmaya davet eden Ömür İpek, “Son günlerde vakaların artması neden ile paylaşım yaparak vatandaş aşılarını yaptırsın, hem ağdası, hem bıyık boyası bizden dedik. Baya bir takipçimiz var, paylaşım sonrası gelen takipçilerimizde oldu. Biz ailece aşılarımızı olduk, 70 yaşında annem var aşısını oldu, kendim oldum, eşim aşısını yaptırdı, 15 yaşında oğlum var o da aşısını olacak. Vatandaşlar aşılarını olsun gelsin, aşı olduklarını telefonlarından göstersin bıyık boyası, ağda, maske bakım bizden” dedi.

Vatandaşlar ve takipçileri de yapılan paylaşıma ve uygulamaya destek vererek, herkesi aşı olmaya davet etti.

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