KSBÜ Diş Hekimliği Fakültesi'ne 12 yeni kadro

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Diş Hekimliği Fakültesi'nde görev yapmak üzere 12 yeni Araştırma Görevlisi Diş Hekimi kadrosu açıldı.
KSBÜ'den yapılan açıklamada, “Diş Hekimliği Fakültemize yeni 12 Araştırma Görevlisi Diş Hekimi kadrosu açıldı. Artan hekim sayısı ve yeni ünitelerle birlikte hizmet kapasitemiz de artacak. Ancak çözüm hem Sağlık Bakanlığı ADSM’nin yeniden merkezden hastane haline dönüşmesi ve uzman hizmeti de vermesi hem de üniversitemiz için planladığımız yeni kampüs ve Diş Hekimliği Fakültesi ve Diş Hastanesinin ilimizin öncelikleri arasında yer alıp yatırıma alınmaları olacaktır” denildi.
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