Kütahya’da nişanından bir hafta önce kazada ölen genç kız toprağa verildi

Kütahya’da yaya geçidinden karşıya geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 21 yaşındaki Esra Uslu toprağa verildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Adnan Menderes Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi yakınındaki yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Esra Uslu'ya, sanayi istikametine giden Halil İbrahim Ergun idaresindeki 43 HE 298 plakalı otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Uslu, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Uslu, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Bugün öğle saatlerinde Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Esra Uslu’nun cenazesi Fuat Paşa Mahallesi'ndeki evine getirilerek helallik alındı. Genç kız kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Evliya Çelebi mezarlığında toprağa verildi.

Esra Uslu'nun erkek arkadaşıyla bir süre önce sözlendiği ve bir hafta sonra nişanlarının olacağı öğrenildi.

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